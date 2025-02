Dexter: Ressurreição | Com vídeo, Michael C. Hall anuncia início de gravações Nova série continuará a saga de Dexter Morgan O post Dexter: Ressurreição | Com vídeo, Michael C. Hall anuncia início de gravações... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dexter como sobreviveu

O Paramount+ do Brasil divulgou um vídeo de bastidores de Dexter: Ressurreição, com Michael C. Hall, anunciando que as gravações da nova série foram oficialmente iniciadas.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades sobre Dexter! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha tem novo pôster oficial revelado

Invencível | Com Mark Grayson, 3ª temporada recebe imagens inéditas

A Roda do Tempo | Prime Video anuncia novidades no elenco para a 3ª temporada