Dexter: Ressurreição | Imagens do set destacam Michael C. Hall e James Remar Produção está em curso em Nova York O post Dexter: Ressurreição | Imagens do set destacam Michael C. Hall e James Remar apareceu primeiro... O Vício|Do R7 01/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 01/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Franquia de Dexter

A produção de Dexter: Ressurreição está a todo vapor em New York e já estão surgindo imagens de bastidores do set. Em algumas delas, compartilhadas pelo Dexter Daily, é possível ver Michael C. Hall, James Remar e Jack Alcott em ação. Confira:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries para mais detalhes sobre o que está por vir na nova temporada!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Disney+ do Canadá indica que Jessica Jones e Luke Cage aparecerão em Demolidor: Renascido

Netflix, Prime Video, Max: Principais lançamentos em streaming de fevereiro

Georgie & Mandy’s First Marriage | Lance Barber vai retornar como George Cooper