Diretor se responsabiliza pelo fracasso de Lanterna Verde: “Sem desculpas” Martin Campbell detalhou a experiência no filme O post Diretor se responsabiliza pelo fracasso de Lanterna Verde: “Sem desculpas” apareceu... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lanterna Verde de Martin Campbell

Em alta após reiniciar a franquia de James Bond com 007: Cassino Royale, Martin Campbell foi escolhido para dirigir Lanterna Verde para a DC e Warner Bros. Pictures. O longa-metragem, no entanto, acabou se tornando um enorme fracasso de crítica e público. Desde então, não tivemos nenhuma outra versão do herói nas telonas, e o diretor se responsabiliza por isso.

Para saber mais sobre as reflexões de Martin Campbell sobre o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Ruptura se torna o maior sucesso do Apple TV+

Lupin | Série retornará para a 4ª temporada, diz site

Demolidor: Renascido | Charlie Cox não sabe se série irá além da 2ª temporada