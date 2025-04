Disney+ anuncia nova série animada de Star Wars com Ventress e Cad Bane Episódios de curta duração serão focados no submundo da franquia O post Disney+ anuncia nova série animada de Star Wars com Ventress... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 14h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h47 ) twitter

O Disney+ anunciou nesta quarta-feira (2) a nova série animada do universo Star Wars, Tales of the Underworld. A produção, que estreia em 4 de maio, contará com seis curtas e será protagonizada por dois personagens icônicos da franquia: Asajj Ventress e Cad Bane.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades do universo Star Wars!

