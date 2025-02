Disney+ do Canadá indica que Jessica Jones e Luke Cage aparecerão em Demolidor: Renascido De acordo com uma conta oficial da Disney+ no Canadá, teremos a participação de Luke Cage e Jessica Jones na nova série do Demolidor... O Vício|Do R7 01/02/2025 - 08h05 (Atualizado em 01/02/2025 - 08h05 ) twitter

De acordo com uma conta oficial da Disney+ no Canadá, teremos a participação de Luke Cage e Jessica Jones na nova série do Demolidor. Na postagem, a conta indica os fãs a assistirem as séries de Jessica Jones, Luke Cage, Defensores e Demolidor antes de assistir Demolidor: Renascido:

