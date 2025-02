Disney planeja retorno de Kim Possible, diz site Franquia já recebeu séries animadas e um filme O post Disney planeja retorno de Kim Possible, diz site apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kim Possible na Disney

De acordo com relatório do The DisInsider, a Walt Disney Studios está planejando um retorno da franquia Kim Possible, em alguma capacidade.

Não perca a chance de saber mais sobre o que a Disney está preparando! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

J.K. Simmons elogia roteiro de Mortal Kombat 1 e consistência de Omni-Man

Holland Taylor se junta a série de comédia com Matthew McConaughey e Woody Harrelson

Derek Hoffman, da franquia X-Men, é o novo Vice-Presidente de Desenvolvimento da Lucasfilm