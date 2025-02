Elle | Diretor de A Escolha Perfeita trabalhará na série de Legalmente Loira Filmagens começam em março O post Elle | Diretor de A Escolha Perfeita trabalhará na série de Legalmente Loira apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Série de Legalmente Loira

De acordo com relatório do Deadline, Amazon MGM Studios e a Hello Sunshine definiram Jason Moore, de A Escolha Perfeita e Casamento Armado, como diretor dos dois primeiros episódios da série Elle, derivada da franquia Legalmente Loira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

O Rastreador é renovada para a 3ª temporada

Paradise | Série é renovada para a 2ª temporada

Iman Vellani revela seus filmes favoritos do MCU