Elle | Prelúdio de Legalmente Loira recebe novidades no elenco Produção é da Amazon MGM Studios O post Elle | Prelúdio de Legalmente Loira recebe novidades no elenco apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elle e Legalmente Loira

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Gabrielle Policano (Baby Girl), Jacob Moskovitz (Y2K) e Chandler Kinney (Pretty Little Liars: Pecado Original) se juntaram ao elenco regular da série prelúdio de Legalmente Loira, intitulada Elle.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Kathryn Hahn fala sobre futuro de Agatha Harkness no MCU: “Tudo pode acontecer”

Demolidor: Renascido | Lili Taylor, de Além da Margem, se junta ao elenco da 2ª temporada

The Last of Us | Co-criador da série diz que não adaptará um (suposto) terceiro jogo