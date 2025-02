Elle | Série de Legalmente Loira define protagonista Série é uma produção do Amazon Prime Video O post Elle | Série de Legalmente Loira define protagonista apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h27 ) twitter

A série Elle, prelúdio de Legalmente Loira, encontrou sua protagonista em Lexi Minetree. A atriz, conhecida por seu trabalho em The Murdaugh Murders, foi escalada para o papel da jovem Elle Wood na produção do Amazon Prime Video. A jovem atriz disputava o papel com Madison Wolfe (True Detective), que também foi finalista nas audições para o papel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

