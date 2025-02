Elle | Surgem as finalistas para estrelar a série prelúdio de Legalmente Loira Filmagens começam em março O post Elle | Surgem as finalistas para estrelar a série prelúdio de Legalmente Loira apareceu primeiro... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 11/02/2025 - 00h05 ) twitter

Série de Legalmente Loira

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Amazon MGM Studios e a Hello Sunshine estão se aproximando de encontrar a jovem Elle Woods da série prelúdio de Legalmente Loira, intitulada Elle.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

