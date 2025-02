Eric Kripke aponta importância dos derivados de The Boys para franquia Série principal da franquia será encerrada na 5ª temporada O post Eric Kripke aponta importância dos derivados de The Boys para franquia... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 08h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 08h26 ) twitter

Vought Rising, derivado de The Boys

Apesar do fim próximo de The Boys, sabemos que os derivados da série principal continuarão expandindo o universo das HQs no Prime Video, e criador da série aponta importância de spin-offs.

Para saber mais sobre as declarações de Eric Kripke e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

