Euphoria: Personagem de Sydney Sweeney pode ter grande mudança na terceira temporada

Sydney Sweeney em 2ª temporada de Euphoria

A segunda temporada de Euphoria deixou um final aberto e, diferente do que as coisas apontavam, teremos sim uma terceira temporada com a presença de Sydney Sweeney, Zendaya, Jacob Elordi e Hunter Schafer. A série voltará depois de 3 anos desde o fim da segunda temporada.

