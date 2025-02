Fear the Walking Dead | Colman Domingo diz que quase desistiu de atuar antes da série Série acabou sendo a salvação da carreira do ator O post Fear the Walking Dead | Colman Domingo diz que quase desistiu de atuar antes... O Vício|Do R7 10/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h26 ) twitter

Colman Domingo, duas vezes indicado ao Oscar — e que concorre ao prêmio de Melhor Ator em 2025 por seu papel como John “Divine G” Whitfield em Sing Sing —, revelou que quase desistiu de atuar antes de ser escalado como o sobrevivente implacável Victor Strand na série derivada de The Walking Dead, Fear the Walking Dead, ambientada no início do apocalipse zumbi.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa história fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

