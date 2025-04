Homem-Aranha Noir | Série chega no início de 2026, diz site Nicolas Cage é o protagonista O post Homem-Aranha Noir | Série chega no início de 2026, diz site apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 17h05 ) twitter

De acordo com fontes consultadas pelo Nexus Point News, MGM+ e Amazon MGM Studios planejam lançar a série do Homem-Aranha Noir "no início do próximo ano".

