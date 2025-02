Invencível | Arco de Mark em 3ª temporada traz semelhança com o Homem-Aranha, diz criador Mudança de traje do herói é referência direta ao arco do traje negro do Homem-Aranha O post Invencível | Arco de Mark em 3ª temporada... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Invencível e Homem-Aranha

Robert Kirkman, o criador de Invencível, afirmou em entrevista recente que o arco de Mark na 3ª temporada da série animada traz semelhanças com o arco do traje negro do Homem-Aranha.

Para saber mais sobre essa interessante conexão entre os universos, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Walton Goggins revela grandes expectativas para 2ª temporada de Fallout: “Se supera”

Harry Potter | Jason Isaacs faz piada sobre possibilidade de retornar em série

Elle | Surgem as finalistas para estrelar a série prelúdio de Legalmente Loira