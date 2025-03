Jamie Foxx fecha acordo de prioridade com a Fox

O Vício |Do R7

Jamie Foxx e sua produtora, Foxxhole Productions, fecharam um acordo de prioridade de vários anos com a Fox Entertainment Studios, de acordo com o The Wrap.

