Justiceiro | Jon Bernthal dá dica sobre o que esperar da trama de especial do MCU

Demolidor com Jon Bernthal

O ator Jon Bernthal, o Justiceiro do Universo Cinematográfico Marvel, revelou em entrevista recente o que os fãs podem esperar da trama do especial da Marvel focado no personagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

