Landman é renovada para 2ª temporada pelo Paramount+

Landman no Paramount

O Paramount+ anunciou a renovação de Landman para a segunda temporada, de acordo com o Deadline. O drama de Taylor Sheridan, que explora a indústria petrolífera do oeste do Texas, garantiu novos episódios após o grande sucesso de sua primeira temporada.

