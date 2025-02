Lanternas | Elenco deu início à mesa de primeira leitura do roteiro Série vai começar a ser produzida em fevereiro O post Lanternas | Elenco deu início à mesa de primeira leitura do roteiro apareceu... O Vício|Do R7 24/01/2025 - 22h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 22h46 ) twitter

Lanternas da DC

Com início de produção próximo, Lanternas está passando pela mesa de primeira leitura do roteiro com o elenco.

