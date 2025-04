Lanternas | Filmagens do episódio piloto foram concluídas Série estreará em 2026 na HBO O post Lanternas | Filmagens do episódio piloto foram concluídas apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 12/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 12/04/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lanternas terá mesmo coordenador de dublês de Deadpool e Demolidor

James Hawes (Slow Horses) confirmou que as filmagens do episódio piloto de Lanternas foram concluídas no dia 30 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades sobre a série!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Demolidor | Vincent D’Onofrio contribuiu com importante elemento da narrativa do Rei do Crime

The Pitt | Criador garante que a maioria do elenco retornará para a 2ª temporada

Como assistir Star Wars em ordem cronológica?