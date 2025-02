Lucky | Série do Apple TV+ terá Timothy Olyphant e Annette Bening Anya Taylor-Joy é a protagonista O post Lucky | Série do Apple TV+ terá Timothy Olyphant e Annette Bening apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 31/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h27 ) twitter

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a série Lucky, atualmente em desenvolvimento no Apple TV+, recebeu duas novidades importantes no elenco principal: Timothy Olyphant (Justified) e Annette Bening (Capitã Marvel).

