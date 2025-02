Marvel adotará nova estratégia com séries de TV, diz rumor Estúdio paralisou três projetos O post Marvel adotará nova estratégia com séries de TV, diz rumor apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 20/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h46 ) twitter

Séries do MCU

De acordo com Daniel Ritchman, a Marvel Studios decidiu adotar uma nova estratégia com séries de TV, após paralisar os desenvolvimentos de Nova, Academia do Estranho e Terror Inc.

Para mais detalhes sobre essa nova abordagem da Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

