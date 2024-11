Matt Smith revela falta de novidades sobre a 3ª temporada de A Casa do Dragão Série teve painel na New York Comic-Con 2024 O post A Casa do Dragão | Matt Smith ainda não recebeu roteiros da 3ª temporada apareceu...

O Vício|Do R7 20/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 20/10/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share