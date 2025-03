Neuromancer | Série terá atores de Ozark e Condor Produção é da Apple TV+ O post Neuromancer | Série terá atores de Ozark e Condor apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 27/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h05 ) twitter

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Max Irons (Condor), André De Shields (Os Provocadores) e Marc Menchaca (Ozark) foram escalados para papéis recorrentes importantes em Neuromancer, série atualmente sendo desenvolvida no Apple TV+.

