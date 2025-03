Neuromancer | Série terá Clémence Poésy no elenco Produção é do Apple TV+ O post Neuromancer | Série terá Clémence Poésy no elenco apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h27 ) twitter

Elenco da Neuromancer

De acordo com relatório do Deadline, Clémence Poésy (The Walking Dead: Daryl Dixon, Genius) se juntou ao elenco da aguardada série Neuromancer, no Apple TV+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

