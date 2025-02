Nova animação de Lanterna Verde é do mesmo universo de Minhas Aventuras com o Superman O produtor Jake Wyatt retornará O post Nova animação de Lanterna Verde é do mesmo universo de Minhas Aventuras com o Superman apareceu... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 24/02/2025 - 22h45 ) twitter

Jessica Cruz como Lanterna Verde

O produtor executivo Jake Wyatt confirmou que Minhas Aventuras com a Lanterna Verde realmente é situada no mesmo universo da elogiada Minhas Aventuras com o Superman.

Para mais detalhes sobre essa nova animação e suas conexões com o universo DC, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

