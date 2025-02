O Dono de Kingstown terá Lennie James e outros na 4ª temporada Filmagens começam em breve O post O Dono de Kingstown terá Lennie James e outros na 4ª temporada apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h07 ) twitter

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a quarta temporada de O Dono de Kingstown trará novidades importantes no elenco principal: Edie Falco (Oz), Lennie James (Fear The Walking Dead) e Laura Benanti (Younger).

Não perca as novidades sobre a série!

