One Piece: A Série | Começa a sala de roteiristas da 3ª temporada No entanto, a Netflix ainda não anunciou a renovação O post One Piece: A Série | Começa a sala de roteiristas da 3ª temporada apareceu... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h46 )

Iñaki Godoy de One Piece

Graças ao site do Writer's Guild of America, tivemos a confirmação que a sala de roteiristas da terceira temporada de One Piece: A Série começou.

