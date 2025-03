Os Meninos do Brasil | Mikey Madison e Gillian Anderson negociam para se juntar à série da Netflix Jeremy Strong, de Succession, é o protagonista O post Os Meninos do Brasil | Mikey Madison e Gillian Anderson negociam para se juntar... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h46 ) twitter

Filme de Mikey Madison

De acordo com o The InSneider, as atrizes Mikey Madison (Anora) e Gillian Anderson (Arquivo X) estão em negociações para entrar para o elenco de Os Meninos do Brasil, nova série da Netflix cujo elenco será encabeçado por Jeremy Strong (Succession).

Para mais detalhes sobre essa nova série e as negociações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

