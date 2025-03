Pacificador | Danielle Brooks compara 2ª temporada com Orange Is The New Black Série retorna em agosto na Max O post Pacificador | Danielle Brooks compara 2ª temporada com Orange Is The New Black apareceu primeiro... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

John Cena e Danielle Brooks em Pacificador

A atriz Danielle Brooks, que interpreta Leota Adebayo na série Pacificador, comparou a experiência de filmar a segunda temporada da produção com seu trabalho na aclamada Orange Is the New Black. Em uma nova entrevista com o Collider, Brooks compartilhou seu entusiasmo com a direção de James Gunn no novo Universo DC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Harry Potter | Jason Isaacs diz quem deve interpretar Lucius Malfoy na série da HBO

Elle | Série de Legalmente Loira terá Tom Everett Scott no elenco

Crystal Lake | Linda Cardellini é confirmada em série de Sexta-Feira 13