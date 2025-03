Percy Jackson | Co-criador esclarece atual status da 3ª temporada Sala de roteiristas já está trabalhando em potenciais novos episódios O post Percy Jackson | Co-criador esclarece atual status da 3ª... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 07h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Percy Jackson 3ª temporada

Os fãs de Percy Jackson podem estar cada vez mais perto de receber uma adaptação de A Maldição do Titã, ou quase isso, de acordo com os comentários do co-criador da série sobre a possível 3ª temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Hacks | 4ª temporada vai ganhar trailer oficial amanhã

Andor | Massacre de Ghorman se passará ao longo de 5 episódios, diz criador

Yahya Abdul-Mateen II, de Watchmen, assina contrato de prioridade com a Sony Pictures TV