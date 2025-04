Pulso | Série médica da Netflix estreia com audiência mediana Grande aposta do serviço de streaming não traz o retorno esperado O post Pulso | Série médica da Netflix estreia com audiência mediana... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h26 ) twitter

A nova série médica da Netflix, Pulso, protagonizada por Willa Fitzgerald, estreou com 6,5 milhões de visualizações equivalentes (CVEs) nos primeiros quatro dias, desempenho que se equipara ao de recentes estreias como The Residence e No Good Deed.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries para saber mais sobre a recepção da série e suas perspectivas futuras!

