Retorno dos Defensores da Netflix ao MCU é "inevitável", diz chefe da Marvel TV Primeiro retorno é do Demolidor O post Retorno dos Defensores da Netflix ao MCU é "inevitável", diz chefe da Marvel TV apareceu primeiro... O Vício|Do R7 23/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 23/02/2025 - 17h45 )

Demolidor: Renascido é apenas o começo de um renascimento completo dos Defensores, segundo Brad Winderbaum, chefe de TV, streaming e animação da Marvel Studios. Em entrevista ao Comic Book, antes da estreia da nova série do Demolidor, Winderbaum confirmou que o estúdio continua buscando maneiras de trazer os outros personagens dos Defensores para o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Para saber mais sobre o futuro dos Defensores e as novidades do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

