Revoltante? Público reage ao trágico 2º episódio da 2ª temporada de The Last of Us Capítulo inédito da adaptação trouxe um dos eventos mais tristes dos jogos O post Revoltante? Público reage ao trágico 2º episódio... O Vício|Do R7 21/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 21/04/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bella Ramsey no 2º episódio da 2ª temporada de The Last of Us

O domingo de Páscoa para os fãs de The Last of Us terminou completamente amargo, especialmente quando se trata do que houve no 2º episódio da 2ª temporada da série, que adaptou um dos arcos mais tristes da franquia de jogos.

Não perca a chance de entender todas as reações e detalhes desse episódio impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Last of Us | Quão diferente é aquele momento da 2ª temporada com o jogo?

The Last of Us | Ellie busca vingança em teaser do 3º episódio da 2ª temporada

Produtores de The Last of Us falam sobre aquele momento do segundo episódio da série