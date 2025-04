Rick Morty ganha prévia especial da 8ª temporada para celebrar a Páscoa Série animada retorna em 25 de maio O post Rick Morty ganha prévia especial da 8ª temporada para celebrar a Páscoa apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 21h29 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h29 ) twitter

A oitava temporada de Rick and Morty está prestes a estrear no Adult Swim, e uma nova prévia especial foi divulgada, destacando o clima de Páscoa, trazendo um gostinho do que está por vir na série animada.

