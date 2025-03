Riot Games lança videoclipe de “Ma Meilleure Ennemie”, da trilha sonora da 2ª temporada de Arcane Confira! O post Riot Games lança videoclipe de “Ma Meilleure Ennemie”, da trilha sonora da 2ª temporada de Arcane apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h12 ) twitter

A Riot Games e a Virgin Music Group lançaram o videoclipe do single "Ma Meilleure Ennemie", de Stromae e Pomme, para a segunda temporada de Arcane, série animada de League of Legends. O videoclipe, animado e produzido pela Fortiche Production, combina live-action com o estilo de animação marcante do estúdio, capturando a profundidade emocional da canção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre Arcane!

