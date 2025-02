Robin Hood | Série do MGM+ terá Sean Bean como vilão Gravações estão perto de começar O post Robin Hood | Série do MGM+ terá Sean Bean como vilão apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 11/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h06 ) twitter

O ator Sean Bean, conhecido por seus papéis em Game of Thrones e O Expresso do Amanhã, foi confirmado como o Xerife de Nottingham na nova série Robin Hood, da MGM+, de acordo com o TV Line.

Para mais detalhes sobre essa nova adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

