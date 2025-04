Rumor: Série do Homem-Aranha Noir terá 8 episódios Nicolas cage atua como o Homem-Aranha Noir, interpretando uma versão diferente do herói que não será chamada de Peter Parker. O post... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 19h06 ) twitter

Homem-Aranha Noir

De acordo com o site Nexus Point News, a série do Homem-Aranha Noir desenvolvida pelo Prime Video contará com cerca de 8 episódios, tendo a estrutura de uma série limitada, com cada episódio tendo cerca de 45 minutos.

Para mais detalhes sobre essa nova série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

