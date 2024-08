Segurança em Alta: Kaitlyn Dever e os Desafios de The Last of Us Kaitlyn Dever teve segurança reforçada na produção da série The Last of Us, refletindo a crescente preocupação com a proteção dos...

O Vício|Do R7 16/08/2024 - 08h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 08h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌