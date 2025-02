Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Confira o calendário de episódios 1ª temporada terá seus 10 episódios exibidos ao longo de um mês O post Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Confira o calendário... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 20h08 (Atualizado em 16/01/2025 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem-Aranha série animada Disney+

Próxima série da Marvel Studios a ser lançada no Disney+, Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha terá um calendário peculiar, com múltiplos episódios sendo lançados por semana. Para ficar por dentro do modo de exibição, confira a lista a seguir:

Não perca a oportunidade de saber mais sobre os episódios e a série! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Ruptura | Saiba como assistir à 2ª temporada de graça através do PlayStation

Paramount+ divulga lançamentos de janeiro de 2025

Demolidor: Renascido | 2ª temporada confirma previsão de início de filmagens