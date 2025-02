Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha ganha selo Fresh no Rotten Tomatoes Série já chegou ao Disney+ O post Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha ganha selo Fresh no Rotten Tomatoes apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 19h09 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h09 ) twitter

Homem-Aranha no Rotten Tomatoes

Com dois episódios disponíveis no Disney+, Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha recebeu a certificação Fresh no Rotten Tomatoes.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova série animada e sua recepção!

