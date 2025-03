Showrunner de Agatha Desde Sempre confirma teoria popular de fãs da Marvel Algo que muitos já suspeitavam O post Showrunner de Agatha Desde Sempre confirma teoria popular de fãs da Marvel apareceu primeiro... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A showrunner de Agatha Desde Sempre, Jac Schaeffer, confirmou uma teoria popular entre os fãs da Marvel sobre a série do Disney+. Durante um painel no PaleyFest, Schaeffer revelou que Rio/Morte (Aubrey Plaza) é a mãe de Nicholas Scratch, filho de Agatha Harkness (Kathryn Hahn).

Para mais detalhes sobre essa revelação e suas implicações no futuro do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Co-criador de Smallville revela que nova gestão da Warner pausou sequência animada da série

Buffy, a Caça-Vampiros | Detalhes da sequência revelam novos personagens principais e secundários

Adolescência | Hideo Kojima exalta a série da Netflix