Showrunner de Demolidor aborda diferenças visuais na nova série Stephen DeKnight trabalhou na primeira temporada da série da Netflix O Vício|Do R7 30/03/2025 - 18h51

Charlie Cox em Demolidor Renascido do MCU

Stephen DeKnight, showrunner da primeira temporada de Demolidor, afirmou que as diferenças visuais entre a série da Netflix e Demolidor: Renascido se devem ao orçamento. A declaração foi feita em resposta a um internauta no X (antigo Twitter) que comparou as cenas de ação das duas séries.

