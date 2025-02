Skeleton Crew | Ravi Cabot-Conyers acredita que haverá 2ª temporada Série não registrou bons números de audiência O post Skeleton Crew | Ravi Cabot-Conyers acredita que haverá 2ª temporada apareceu primeiro... O Vício|Do R7 26/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 26/01/2025 - 21h06 ) twitter

Skeleton Crew | Ravi Cabot-Conyers acredita que haverá 2ª temporada

Mesmo que Skeleton Crew não tenha registrado grandes números de audiência no Disney+, Ravi Cabot-Conyers está otimista quanto a uma possível 2ª temporada.

Para saber mais sobre as expectativas do ator e o futuro da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

