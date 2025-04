The Last of Us: Gustavo Santaolalla aparece na segunda temporada Um dos grandes destaques de The Last of Us, seja no game ou na série, é que a obra possui uma ótima música. O post The Last of Us:... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h27 ) twitter

The Last of Us | 2ª temporada chega ao Metacritic com média excelente

Um dos grandes destaques de The Last of Us, seja no game ou na série, é que a obra possui uma ótima música. E isso ajuda muito a criar a atmosfera necessária para que você possa se emocionar com a história, a ação e o drama. E tudo isso vem das mãos do músico argentino Gustavo Santaolalla, que compôs os temas de The Last of Us.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

