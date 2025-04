The Last of Us | Kaitlyn Dever relembra escalação como Abby: “Até hoje estou chocada” Atriz já estava entre as opções dos criadores da série O post The Last of Us | Kaitlyn Dever relembra escalação como Abby: “Até hoje...

O Vício|Do R7 15/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share