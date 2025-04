The Last of Us | Pedro Pascal reage ao trágico momento da 2ª temporada Ator se sente "verdadeiramente triste" com últimos acontecimentos da série O post The Last of Us | Pedro Pascal reage ao trágico momento...

O Vício|Do R7 21/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share