The Last of Us | Teaser da 2ª temporada sugere cena do taco de golfe O momento polêmico está chegando O post The Last of Us | Teaser da 2ª temporada sugere cena do taco de golfe apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 17/04/2025 - 22h05 )

Uma nova prévia da segunda temporada de The Last of Us sugeriu que a série da HBO vai adaptar um dos momentos mais chocantes do jogo The Last of Us Part II.

