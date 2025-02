The Office | Nova série terá retorno de Oscar, diz rumor Personagem é interpretado pelo ator Oscar Nuñez O post The Office | Nova série terá retorno de Oscar, diz rumor apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 27/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h27 ) twitter

Oscar de The Office

The Paper, nova série que se passa no mesmo universo de The Office, contará com o retorno de um personagem da série original, Oscar Martinez (Oscar Nuñez), de acordo com novos rumores.

Para mais detalhes sobre essa nova série e o retorno de Oscar, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

