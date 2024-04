The Walking Dead: The Ones Who Live pode ganhar 2ª temporada?

Rick e Michonne em The Walking Dead Rick e Michonne em The Walking Dead (O Vício - Séries)

The Walking Dead: The Ones Who Live, uma das séries mais populares da atualidade, pode ganhar uma aguardada segunda temporada. A trama, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, deixou os espectadores ansiosos por mais episódios repletos de suspense, ação e reviravoltas.

Quer saber mais sobre as possíveis novidades da 2ª temporada de The Walking Dead: The Ones Who Live? Consulte a matéria completa no nosso parceiro, Séries - O Vício.

